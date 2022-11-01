Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 12:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
PKK'lı terörist ikna yöntemiyle Cezayir'den getirildi
Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ikna çalışmaları sonucu bir örgüt mensubu Cezayir'den özel ekip eşliğinde Türkiye'ye getirilerek teslim olması sağlandı.
Dışişleri Bakanlığı ile kurulan koordine sonucu Cezayir Büyükelçiliği'nin temaslarıyla Türkiye'ye getirilen örgüt mensubunun 2016 yılında örgüte katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Böylelikle; 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 107'ye yükseldi.
Etiketler: Terörle Mücadele
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