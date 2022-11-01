İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afet İletişim Çalıştayı"na katıldı.

Çalıştay sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticaretine göz yumulduğu iddiasına sert yanıt verdi.

Bakan Soylu, iddiaların iftira olduğunu söyleyerek şunları kaydetti;

Kemal Kılıçdaroğlu bir yalan ve suç makinesidir. Çok net ama. Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Türk Emniyet Teşkilatına, Türk Jandarma Teşkilatına attı bu uyuşturucu ticareti suçunu. Karşılıksız kalmayacaktır. Ne yapmak istedi, kendi başarısızlığını gölgelemek kendi içerisindeki karşı karşıya kaldığı çaresizliği gölgelemek için yine yeni yeniden bir yalana ve iftiraya başvurdu. Peşini bırakmayacağız, yanına bırakmayacağız, yakasını bırakmayacağız. Hem suç duyurusunda bulunduk, hem de tazminat davası açacağız.

Bu bir uluslararası istihbarat oyunudur ve ana muhalefet başkanı bu oyuna düşmektedir. Her gün Türkiye'yi yalanlarla karartmaya çalışıyor. 2015-2016 yılları arasında uyuşturucu ticaretinden içeride yatanların sayısı 35-36 bin civarındaydı. Bu sayı bugün 117 bin.

Bir diş muayenesinde kimle bir araya geldin? Burada, 15 Temmuz darbesinden önce, darbenin mottosu olan cümleyi orada kullandın mı kullanmadın mı? Burada FETÖ'cüler ile görüştün mü görüşmedin mi? Fetullah Gülen ile görüşmedim dediği görüşmeyi, yapıp yapmadığının tanıkları var.