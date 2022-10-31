Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı fabrikasının ardından seri üretime başladı.

Banttan inen ilk aracın sürücü koltuğunda oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında ilk siparişini de verdi.

Gerçekleştirilen açılışın ardından ise yerli otomobil TOGG'un bazı özellikleri netlik kazandı. İşte TOGG'un belirlenen özellikleri...

60 yıllık rüya nereden geliyor?

60 yıllık hikayenin başlangıcı 1961’in 29 Ekim'ine dayanıyor. Türkiye'nin ilk yerli otomobil macerasında bir grup mühendis çok kısıtlı imkanlarla "Devrim" isimli bir araç tasarladı. Motorunu kendileri geliştirdi... Fakat birtakım şanssızlıklar ve yanlış anlamaların ardından proje 5 ay sonra rafa kalktı. Şimdi yapılmak istenen ise yeniden trend yaratan bir marka oluşturmak…Türkiye TOGG ile yerli otomobil hayaline kavuştu.

Özgünlük önemli bir kavram. TOGG bu anlamda tasarım bakımından rakipleriyle yarışında nerede duruyor?

Dünya, pandeminin ardından ileri teknolojinin, AR-GE ve otonom cihazların daha fazla önem kazandığı bir sürece doğru gidiyor. TOGG bu vizyonla tam işlemsel olarak ekonominin içinde yer aldığında Türkiye ekonomisine 50 milyar dolarlık katkı sunacak. Türkiye'nin otomotiv girişimi dördüncü sanayi devrimine uygun... Türkiye'nin dördüncü sanayi devrimine hazırlığını ilk anlatacak olanlar belki de TOGG'dan başlayacak.

TOGG dünyadaki muadilleri ile kıyaslandığında hangi seviyede?

TOGG modelleri akıllı telefon görevi görecek. Akıllı telefonlarla yapılabilen çoğu özellik TOGG ile yapılabilecek. Otomobilin kullanıcısının bütün taleplerini yerine getirebilecek, onun hayatını kolaylaştıracak bir takım özelliklerle gelmesi planlanıyor.

[Grafik: TRT Haber]

TOGG’un 6 farklı rengi ve renklere verilen isimler nelerdir?

Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimleri verildi.

"Gemlik" zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi suları, "Anadolu" Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, "Oltu" taşın göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, "Kula" Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, "Kapadokya" Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale ise travertenlerin göz kamaştıran beyazlığını ifade ediyor.

TOGG modelleri neler?

C-SUV olarak üretilmesi beklenen TOGG daha sonra sırasıyla C-Sedan, C-Hatchback, B-SUV ve C-MPV modelleri olmak üzere toplam 5 model modelle piyasaya çıkacak.

[Grafik: TRT Haber]

TOGG'un teknik özellikleri...

2 farklı güç seçeneğine sahip TOGG, arkadan itişli versiyonunda 200 beygir, 4 tekerlekten çekişe sahip versiyonunda 400 beygir güç üretecek.

Otomobilin daha az güce sahip versiyonu tam şarj ile 300 kilometre, güçlü versiyonu ise 500 kilometre menzile sahip olacak.

TOGG'un konsept otomobilden üretim versiyonuna taşıdığı en önemli teknolojilerin arasında dikiz aynaları yerine kullanılan yüksek çözünürlüklü kameralar var.

Sergilenen otomobillerde 235/50/19 boyutlarındaki jant ve lastik kombinasyonlar yer alıyor.

Öte yandan, kokpitin üstünde sürücüye dönük bir sensör/kamera da var. Bu cihazla sürücü hakkındaki bilgiler toplanıyor ve yorgunluk algılayıcı olarak çalışıp sürüş güvenliğine katkı sağlıyor.

TOGG seri üretime geçiyor. Piyasaya ne zaman çıkacak?

Banttan inen ilk araçlar satış için değil. Özellikle birtakım homorogasyonlar ve onayların alınması gerekiyor. Bunun için bu seri üretim araçlar üzerinde bazı testler yürütülecek. Testlerin sona ermesinin ve onay sürecinin sona ermesini ardından satışa hazır hale gelecek ve o tarihten sonra üretilen araçlar piyasaya sunulabilecek. Bu tarih C-SU için mart ayı sonu olarak öngörülüyor.

C Sedan için 2025 yılı tarihi verildi. C hatchbackin yerine geçecek olan JX Coupee aracının da piyasaya çıkışının 2026 yılını bulması bekleniyor. Yani süreç kademe kademe ilerleyecek.

[Grafik: TRT Haber]

Piyasaya çıkmadan önce hangi testlerden geçecek?

Üretimden satışa 5 aylık süreçte homologasyon testleri yapılacak. Çarpışma, siber güvenlik başta olmak üzere çok sayıda testlere tabi tutulacak.

Aracı ilk kimler kullanacak?

Banttan inen ilk araçların kamu kurumları yöneticilerince kullanılması bekleniyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan da fabrikanın açılış gününde kendisi için ilk siparişi verdi.

TOGG’un yurt dışı yolculuğu ne zaman olacak?

TOGG 2024 yılında ihraç edilmeye başlanacak. İlk olarak Avrupa yollarında Türk bayrağını dalgalandıracak.

TOGG'un satış stratejisi ne olacak, fiyatı nasıl belirlenecek?

TOGG online olarak satışa sunulacak. Bayi ağı olmayacak. Araçları fiziksel görmek ve denemek için temas noktaları olacak.

Kasım ayında ilk temas noktası Zorlu AVM'de açılacak. 2023 sonunda ise 19 noktaya ulaşılacak.

Bu noktalarda çalışanlarla beraber arabanın rengine, jantına, koltuk sayısı vs. gibi özellikleri belirlenip ön sipariş verilebilecek.

TOGG’un ortalama fiyatı ne olur?

Fiyat 2023 Şubat ayında ön satış başlayınca açıklanacak.

TOGG'un üretimindeki yerlilik oranı nedir?

Yüzde 51 yerli.

TOGG’un satışa çıkacağı tarih nedir?

TOGG'un ilk modelinin satışa sunulacağı tarih Mart 2023.

Satışa sunulacak ilk model olan C-SUV'un adı ve fiyatı henüz belli değil.

Araç kaç SN’de 100 km hıza çıkabiliyor?

Yaklaşık 5 saniye.

TOGG servisleri olacak mı?

Satış sonrası araçla ilgili sorunlar için 7 bölge 20 noktada temas noktaları açılacak.

Vatandaşlar aracı nasıl şarj edecek?

Tüm modelleri elektrikli olacak TOGG'un, tek şarj ile 500 kilometre yol alması bekleniyor. Öte yandan 30 dakikadan daha az sürede şarj edilebilecek.

Trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, diğer bölgelerde 50 kilometrede bir Trugo şarj istasyonları yer alacak. 2023 yılına kadar 81 ilde 600 şarj istasyonun kurulması planlanıyor.

TOGG bataryalarını kim üretiyor?

TOGG, üreteceği elektrikli otomobilde görev yapacak bataryaları da kendi geliştiriyor. Bataryada çözüm ortağı olarak Farasis ile anlaşan TOGG bu kapsamda Farasis ile birlikte Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.'yi (SIRO) kurdu.

TOGG'un batarya modül ve paketlerini üretecek SIRO, Türkiye ve çevre ülkelerde enerji depolama çözümleri geliştirecek Türkiye'nin enerji sistemi verimliliğinin artırılmasında rol oynayacak, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak ve enerji sistemi gelişimini hızlandıracak. Gemlik'te yer alan SIRO fabrikasında, 2030'a kadar 20 GWh'lik batarya yatırımı yapılacak.

Şarj çalışmalarının kapsamı tüm Türkiye’yi kuşatıyor mu?

TOGG, elektrikli araç şarj istasyonları için Trugo markasını kurdu.

81 ilde şarj istasyonu kuracak Trugo, 600’ün üzerinde lokasyonda 1000 adet yüksek performanslı şarj cihazı (DC) ile hizmet verecek.

Trugo markasıyla sektöre yüksek performans, hızlı kurulum ve geniş kapsam ağıyla giren TOGG, Bolu'da dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri altı cihazın kurulumunu gerçekleştirdi.

Trugo'nun şarj cihazları trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunluktaki bölgelerde ise 50 kilometrede bir yer alacak.

Kaç dakikada şarj olacak?

25 dakikada hızlı şarj ile batarya yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

TOGG’un sahipleri kimler?

Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ile TOBB, güçlerini birleştirerek 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş'yi (Togg) kurdu.

TOGG isminin açılımı nedir?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu.

TOGG fabrikası nerede?

Bursa Gemlik’te.

Grafik: Hafize Yurt