Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleri ile gruplar halinde görüşmelere devam ediyor.

AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda, başörtüsü teklifi ile ilgili Meclis çalışmaları, 2023 seçimlerine hazırlık ile başta tahıl koridoru anlaşmasında gelinen son durum olmak üzere dış gelişmeler ele alınıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleri ile kahvaltılı toplantısı saat 11'de başladı.

Toplantıda başörtüsüne yönelik anayasa teklifi ile ilgili Meclis çalışmalarına yönelik son durumun ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu açıkladı. Toplantıda bunun yansımalarının yanı sıra 2023 seçimlerine yönelik hazırlıklar da ele alınacak.

Karadeniz'de Rus gemilerinin saldırıya uğraması sonrası tahıl sevkiyatının askıya alınması da bir diğer gündem başlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin girişimleri konusunda milletvekillerini bilgilendirmesi öngörülüyor.