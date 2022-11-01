Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ'cü yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı, 3 şüpheli işlemlerin ardından tutuklandı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen M.K, Y.A., Ş.K., H.T, N.E. ve F.A yakalandı.
Gözaltına alınan M.K, Y.A. ve Ş.K'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.
H.T, N.E. ve F.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne götürülen H.T, N.E. ve F.A, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Edirne FETÖ Yunanistan
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