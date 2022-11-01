Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen M.K, Y.A., Ş.K., H.T, N.E. ve F.A yakalandı.

Gözaltına alınan M.K, Y.A. ve Ş.K'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.

H.T, N.E. ve F.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne götürülen H.T, N.E. ve F.A, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.