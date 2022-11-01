Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim" projesine 1,5 ayda 8 milyon kişi başvurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların projeye ilgi gösterdiğini ve en çok başvurunun İstanbul'dan yapıldığı bilgisini paylaştı.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt Ateş]

"2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var"

Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı. 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul’dan."

Kurum, başvuru süreci devam ederken ilk temellerin geçen hafta atıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız."