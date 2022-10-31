Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emniyet ve Jandarma teşkilatlarını 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçlaması sebebiyle suç duyurusunda bulunulacağı" belirtildi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Türkiye'de metamfetamin kullanımına ilişkin açıklamalar yapmıştı.