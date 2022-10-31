Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 23:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emniyet ve Jandarma, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak
[Fotograf: AA]
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emniyet ve Jandarma teşkilatlarını 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçlaması sebebiyle suç duyurusunda bulunulacağı" belirtildi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Türkiye'de metamfetamin kullanımına ilişkin açıklamalar yapmıştı.
Etiketler: CHP Emniyet Genel Müdürlüğü Kemal Kılıçdaroğlu
Son Haberler
- 02:30
- 01:52
- 01:09
- 02:27
- 00:25
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz