Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den BMGK'da 'tahıl sevkiyatı' uyarısı
Türkiye, tahıl anlaşmasındaki aksaklığın ardından BM Güvenlik Konseyi'nde İstanbul Boğazı'nda denetim için bekleyen tahıl gemilerinin seyir riski oluşturduğu uyarısı yaptı.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Birleşmiş Milletler Rusya Ukrayna
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