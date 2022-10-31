AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Bugün itibarıyla grup başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."