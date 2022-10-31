Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 19:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal görevden affını istedi
[Fotograf: AA]
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, grup başkanvekiliği görevinden affını talep etti.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
"Bugün itibarıyla grup başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."
Etiketler: AK Parti
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