Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya ve Gine Bissau liderleriyle yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Gine Bissau ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

İki lider, görüşmede ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra askeri ve savunma sanayii alanındaki iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye Maarif Vakfının Gine Bissau’da inşa edeceği okul için arsa tahsis edilmesinin kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı olan Gine Bissau Sissoco Embalo’nın bölgede istikrar ve barışın tesisi noktasında yürüttüğü çalışmaları takdirle izlediğini dile getirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Silva'ya tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Brezilya devlet başkanlığına seçilen Lula da Silva’yı tebrik etti ve 1 Ocak’ta başlayacağı yeni görev döneminde kendisine başarılar diledi.

2010 yılında beraber “stratejik ortaklık” düzeyine çıkardıkları ikili ilişkilerin yeni dönemde daha da gelişeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Brezilya gibi G-20 üyesi iki büyük ülkenin sergileyeceği iş birliğinin küresel meydan okumalarla mücadele bakımından da istikamet belirleyici olduğunu ifade etti.