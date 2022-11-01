İstanbul ve Ankara'nın ev sahipliğinde NATO gündemiyle gerçekleşecek görüşmeler, önce Özbekistan, ardından da Endonezya'da düzenlenecek kritik zirveler.

Küresel meselelere çözüm arayışlarında gözler, Kasım ayında da Türkiye'nin masada yer aldığı toplantılarda olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Kasım'da İstanbul'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek.

Erdoğan'dan NATO diplomasisi

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik süreci, Rusya-Ukrayna savaşı ve terörle mücadelede atılacak ortak adımlar değerlendirilecek.

NATO gündemiyle gerçekleşecek bir sonraki görüşmenin adresi Ankara olacak. Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile 8 Kasım'da Beştepe'de bir araya gelecek.

Türkiye-İsveç ilişkilerinin yanı sıra İsveç'in NATO üyelik süreci kapsamlı olarak ele alınacak.

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10-11 Kasım’da Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak.

Üye ülkeler arasında ticaret ve yatırımların artırılmasına ilişkin görüşmeler yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin teşkilata üyeliği de masadaki önemli konulardan.

Endonezya'da G20 zirvesi

Cumhurbaşkanı, Özbekistan'ın ardından Bali Adasında düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi için Endonezya'ya gidecek.

Enerji sektörü başta olmak üzere Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı küresel meseleler ve tahıl koridoru ile ilgili yaşanan son gelişmeler öne çıkan başlıklar arasında yer alacak.

Erdoğan zirvede, Dünya liderleriyle de ikili görüşmeler yapacak.

