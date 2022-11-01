Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2014 yılında terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YDG-H bünyesinde terör faaliyetine başlayan ve ardından Irak kırsalına geçen Şahin'in, 2017 yılından bu yana terör örgütü PKK/YPG bünyesinde Suriye'de olduğu belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik silahlı ve bombalı eylem talimatlarını veren örgütün sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu Şahin, MİT'in sınır hattında düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Serdem Pir-Serhat Harun kod Ersin Şahin kimdir?

2014 yılında PKK’ya katılmadan önce örgütün şehir yapılanması YDG-H bünyesinde faaliyet yürüttü ve çok sayıda gencin örgüte katılması için çalıştı. Anılan kırsal kadrolara katılması akabinde yurtiçinde Diyarbakır ve Şırnak kırsalında akabinde de Irak kırsalında silahlı faaliyet gösterdi.

2017’de Suriye’ye geçerek YPG bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan terörist, Suriye/Haseke’de sabotaj eğitimi alması akabinde Suriye/Derik’te sabotaj taburu sorumlusu olarak görevlendirildi.

Sınır hattında Türkiye'ye yönelik operasyonları koordine eden, Suriye’den Türkiye’ye bombalı eylem yapmak amaçlı gönderilecek olan örgüt unsurlarının seçimi, donatılması ve eğitimi yönünde faaliyet gösteren, Suriye-Türkiye sınır hattında, örgütün istihbarat unsurları ile eşgüdüm halinde çalışarak, sabotaj, saldırı, sızma ve aktarım tarzı çalışmaların organizasyonunda yönlendirici olarak görev alan teröristin etkisiz hale gelmesinin Türkiye'ye dönük eylem planlamalarına önemli bir darbe vuracağı değerlendiriliyor.