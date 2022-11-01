Türkiye ilk yerli otomobil macerası 16 Haziran 1961 başladı. Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 20 Türk mühendise talimat verdi. 1 milyon 400 bin lira ödenek ayrıldı.

Eskişehir Demiryolu Fabrikaları'nda 48 mühendis ve 200'e yakın işçi projeye dahil edildi. Büyük gizlilikle yürütülen çalışma 129 günde tamamlandı.

29 Ekim 1961'de Cumhurbaşkanı Gürsel'e sunulmak için otomobiller trenle Ankara’ya götürüldü. Devrim'in pasta ve cilası Ankara'ya sevk edilirken gece trende yapıldı. Buharlı lokomotiflerle çekilen trende, sıçrama ihtimali nedeniyle güvenlik önlemi alındı. Benzin depoları boşaltıldı.

Meclisin önüne getirilen otomobile Gürsel bindi. Anıtkabir'e gidecek otomobil, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durdu. Yakıtın unutulması ile Devrim'in macerası son buldu. Seri üretime geçilemedi.

1967'de Anadol seri üretime başladı

Devrim ile yaşanan süreç hevesleri kırmadı. İş insanı Vehbi Koç'un girişimleriyle süreç yeniden başladı. 1967'de Anadol adı verilen araç yabancı ortaklıklarla seri üretime geçildi. Ancak yedek parçaların ithal ediliyor oluşu aksamalara yol açtı, üretim durdu.

Türkiye yerli otomobil sevdası bitmedi. Tam 50 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobil üretimi için çağrıda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TOBB koordinasyonunda yürütülen yerli marka otomobil üretimi için, 2 Kasım 2017'de protokol imzalandı. Türkiye’nin otomobilini üretecek 5 babayiğit belli oldu.

Togg banttan indi

Togg'un üretimi birçok eleştiriye maruz kaldı. Önce "Üretemezsiniz" sonra da "Dünyaya satamazsınız" denildi. Ta ki 29 Ekim 2022'ye kadar. Türkiye'nin yerli otomobili ete kemiğe büründü.

İlk akıllı bilgisayar banttan indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "yapamazsınız" diyenlere seslendi.

Şimdi ise gözler 2024 yılında TOGG ihraç edilmeye başlanacak. İlk olarak Avrupa yollarında Türk bayrağını dalgalandıracak.