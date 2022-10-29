Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sona erdi.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışı gerçekleştirildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı seri üretim ilk araç banttan indi.

Yerli otomobil Togg banttan iniyor. https://t.co/n2hZq3GiWO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 29, 2022

Togg'un "Anadolu" rengiyle sahneye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesisin açılışında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Millet olmak demek, tüm bu hasretler üzerinde ortak bir geleceğe yönelmek demektir."

Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Anadolu topraklarını bizlere vatan yapan ecdadı, Milli Mücadelenin kahramanlarını, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile Büyük Millet Meclisi'mizin tüm mensuplarını rahmetle, şükranla yad ediyorum. Bu anlamlı günde milletçe tek yürek olduğumuz böylesine tarihi bir açılışta buluşmamızı nasip eden rabbime sonsuz hamdüsenalar ediyorum. Millet olmak demek, aynı vatanda hür bir şekilde yaşamak, farklılıkları ortak hayallerle birleştirmek, hüzünlerin üstesinden ortak sevinçlerle gelmek, hedeflere ortak çabalarla ulaşmak demektir. Millet olmak demek, tüm bu hasretler üzerinde ortak bir geleceğe yönelmek demektir. Togg, ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır.

Bir rüya gerçek oluyor, yerli otomobilin ilk seri üretim aracı banttan iniyor. #TOGG2022



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/Vq0qcDyWQS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 29, 2022

"60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz"

Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla, 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz. Bir tarafta kırmızı, bir tarafta beyaz… Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bunun için Togg, Türkiye'nin, 85 milyonun ortak gururudur diyoruz. Ülkemizin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli yerlerinden Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un başarısı için destek veren, dua eden herkese gönülden teşekkür ediyorum.

Bu bir memleket meselesidir diyerek bugünkü heyecanımıza ortak olan siyasi parti genel başkanlarına, milletvekillerine ve devletimizin her kademesinden arkadaşlarımıza elbette en başta da aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Togg'u seri üretim bandından indirmek için gecesini gündüzüne katan babayiğitlerimizi, teknisyenlerimizi, mühendislerimizi ve şu anda 1300 civarındaki emekçilerimizi yürekten kutluyorum.

"Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı da işte burada hizmete açtığımız tesistir"

Sizler, milletimizle birlikte Nuri Demirağ'ın, Nuri Killigil'in, Vecihi Hürkuş'un ve Şakir Zümre'nin mirasını da onurlandırdınız. Biliyorsunuz dün Ankara'da Cumhuriyetimizin yeni asrına damga vuracak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun müjdesini milletimizle paylaştık. Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı da işte burada hizmete açtığımız tesistir. Yanında durduğumuz araçtır. Biz bu ürüne otomobil diyoruz. Ama üreticileri Togg'u akıllı cihaz olarak tarif ediyor. Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin üretileceği Togg Gemlik Kampüsü'nün ve banttan indirdiğimiz akıllı cihazlarımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yüzyılının ilk fotoğrafı işte burada hizmete açtığımız tesistir. Yanında durduğumuz araçtır.https://t.co/7egSWzBvgX pic.twitter.com/LesTTX07vZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 29, 2022

"Vatansever girişimcilerin önleri kesildi"

Binlerce yıldır en çetin engelleri aşarak varlığını sürdürmüş, adeta feleğin çemberinden geçerek devletini kurmuş bir milletiz. Cumhuriyetimizin ilk yıllarına da Birinci Dünya Savaşı'nın da tüm yükünü sırtlanmış, savaşlardan yorgun düşmüş, kaynakları tükenmiş bir ülke olarak girdik. O zor günlerde milli mücadele ruhuyla işine sarılan müteşebbislerimiz, tüm imkansızlıklara rağmen çok önemli girişimler başlattılar. Bu heyecanla Ankara'da fişek, Kırıkkale'de çelik, Kayseri'de uçak fabrikaları kuruldu. Anadolu'da daha nice eserin temeli atıldı. Ancak genç Cumhuriyetin bu parlak girişimleri İkinci Dünya Savaşıyla birlikte görünmez eller tarafından birer birer akamete uğratıldı. Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Şakir Zümre ve Nuri Killigil gibi kendi kabiliyetleri, çabaları ve kaynaklarıyla fabrikalar kuran vatansever girişimcilerin önleri kesildi. Ne hazindir ki o fabrikalarda üretilen uçakların yerini kuluçka makineleri, imal edilen bombaların yerini ise soba boruları aldı.

"Bize küçük düşünmek asla yakışmaz"

Kimi sinsice, kimi hoyratça yürütülen yıkımlarla insanımızın özgüvenini öyle bir kırdılar ki on yıllar boyunca üzerimize giydirilen deli gömleği misali içine sıkıştırıldığımız cendereden kurtulamadık. Ülkemizin son 20 yılı bize biçilen bu gömleği yırtmanın, özümüzdeki cevheri gömüldüğü yerden çıkarmanın mücadelesiyle geçti. Binlerce yıllık kadim bir devlet geleneğinin 6 asır boyunca dünyayı yönetmiş bir cihan devletinin mirasçısı olarak bize yakışan da buydu. Çünkü biz, tıptan mühendisliğe her alanda çıkardığı icatlarla günümüz biliminin temellerini atmış, alimlerin, çağ açıp çağ kapatmış Fatihlerin, dünyayı değiştiren öncülerin torunlarıyız. Bunun için bize küçük düşünmek asla yakışmaz.

"Vizyonumuz geniştir, inancımız tamdır"

Bizim hedefimiz büyüktür. Vizyonumuz geniştir, inancımız tamdır. Güçlü olmanın ve güçlü kalmanın yolu ise kendi kendine yetebilmekten, namerde muhtaç kalmamaktan geçiyor. İşte biz bunun için her fırsatta milli diyoruz, yerli diyoruz. Milli teknoloji hamlemizin rehberliğinde savunmadan otomotive, enerjiden sağlığa her alanda elde ettiğimiz başarıları görüp de yüreği sevinçle dolmayan var mı? Atak ve Gökbey helikopterlerimizi Anadolu Savaş Gemimizi, Hürkuş uçağımızı, AKINCI, Bayraktar, Anka insansız hava araçlarımızı, Tayfun füzemizi görüp de göğsü kabarmayan var mı?

İşte Tayfun füzeleri atılmaya başladı, Yunan ne yapmaya başladı? Hemen televizyon yayınlarında, gazetelerinde Tayfun onların gündemine girdi. Daha durun bakalım. Daha bunun arkası gelecek. Şimdi Togg Avrupa'nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler? Çılgın Türkler geliyor diyecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg Avrupa’nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler? ‘Çılgın Türkler’ geliyor diyecekler.https://t.co/7egSWzBvgX pic.twitter.com/ICG6zowYgM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 29, 2022

Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye her alanda ülkemize kazandırdığımız eserlerden istifade ederken gururlanmayan var mı? Karşımda ben gururu tablosunu görüyorum. İstisnalar elbette çıkabilir. Hiç kendinizi üzmeyin. Bu tablo istisnalar tablosu değil, bu tablo bir olan, iri olan, diri olan, kardeş olan bir tablo.

"Yarın değil hemen şimdi diyerek yolumuza devam edeceğiz"

Biz onlara değil, nereden nereye geldiğimize bakacağız. Yarın değil hemen şimdi diyerek yolumuza devam edeceğiz. Tabii bugünlere öyle kolay gelmedik. Siyasi, diplomatik, askeri her alanda tarihi mücadeleler verdik. Altyapımızdaki asırlık ihmalleri gidermek için gece gündüz çalıştık. Bilime, teknolojiye, araştırmaya, geliştirmeye öncelik tanıdık. Sanayimizi, tarımımızı, ihracatımızı geliştirdik. Ülkemizde 20 yılda adeta sıfırdan bir yenilikçilik ekosistemi kurduk. Teknopark sayımızı 2'den 96'ya, organize sanayi bölgelerimizin sayısını 192'den 344'e, buralardaki istihdamı 415 binden 2,5 milyona çıkardık. Siz fabrika kurulmuyor diye ortalıkta dolaşanlara itibar etmeyin. Bugün Türk sanayicisi fabrika kuracak arsa bulmak için birbiriyle yarışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz 'Fabrika kurulmuyor' diye ortalıkta dolaşanlara itibar etmeyin. Bugün Türk sanayicisi fabrika kuracak arsa bulabilmek için birbiriyle yarışıyor.https://t.co/7egSWzBvgX pic.twitter.com/uNvTHzKHq1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 29, 2022

"Nereye giderseniz gidin Türk markalarıyla karşılaşacaksınız"

Salgın Avrupa ve Asya'daki tedarik zincirlerini sarsarken bizim sanayicimiz tüm dünyaya ihracat yapmakla meşguldü. Girişim ekosistemimiz geçen yıl 1,5 milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Dünyada teknolojinin ve girişimciliğin nerelere geldiğini görmek için 10 bin kilometre öteye gitmeye lüzum yoktur. Bunun için Türkiye'deki teknoparklara bakmanız, Türk girişimcileri ziyaret etmeniz yeterli. Zaten dünyada nereye giderseniz gidin Türk markalarıyla karşılaşacaksınız.

"İşte fabrika burada"

Banttan indirdiğimiz aracın ilk tanıtımında 'Hani bunun fabrikası nerede?' diyerek kendi akıllarınca akıllarında alay edenler vardı, işte fabrika burada.

"Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır"

Yeni nesil bir girişim olan Togg, aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı yeni nesil araç üreticileri gibi Togg da satış içini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye kararlı. Vatandaşlarımız Togg siparişlerini şubatta başlayacak ön satışla birlikte verebilecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımız Togg siparişlerini şubatta başlayacak ön satışla birlikte verebilecekler.https://t.co/7egSWzBvgX pic.twitter.com/AL0mnCEAVQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 29, 2022

Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır. Tabii en çok merak edilen konulardan biri de aracın fiyatı ne olacak? Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde tespit edileceğine babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatının bugünden ilanı zaten hem doğru hem de mümkün değildir. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır.