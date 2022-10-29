Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 17:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı
Yunanistan ve Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı. Şahıslardan 6'sının FETÖ, 1'inin DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK/PYD mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan ve Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı belirtildi.
Yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1'inin DEAŞ ve bir diğerinin de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Terörle Mücadele Sınır Güvenliği
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