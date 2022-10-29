Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Togg Gemlik Kampüsü'nde açılış heyecanı.



Togg CEO'su Gürcan Karakaş açıklama yapıyor. https://t.co/K6Hs7rf2TX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 29, 2022

"Küresel boyutta rekabet için hazırız"

Kampüsün açılışı ve yerli otomobilin banttan indirilişinin heyecanını bu sözlerle dile getirdi.

"4 seneden fazla bir süredir üzerinde çalıştığımız ve şu ana kadar yaptıklarımızı sizlere gösterebileceğimiz bir an. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Küresel boyutta rekabet için hazırız."

"Renklerimizle tüm Türkiye'mizi kucaklıyoruz"

Türkiye'nin otomobilinin göz alıcı renkleri Karakaş'ın gündemindeki ilk başlıktı.

"Bir otomobilden fazlası. Bir mobilite ekosistemini kurmak üzere yola çıktığımızı söylemiştik, bunu söz vermiştik. Türkiye'mize ait, bizlere ait bir akıllı cihazdan bahsetmiştik. Bunun küresel boyutta rekabet edebileceğinden bahsetmiştik ve biz bunları şimdi adım adım hayata geçiriyoruz. Renklerimizle de tüm Türkiye'mizi kucaklıyoruz. Seçimlerinin özellikle üzerinde uzun bir çaba sarf ettik ki sadece bir rengi değil ülkemizi de temsil edebilsin diye dış dünyada belki bir Kapadokya kadar Pamukkale kadar tanınmayan bir Kula'nın ve öbür taraftan Oltu'nun tüm dünyaya tanınması için Gemlik'in tanınması için keza öyle."

"6 ay sonrası için fiyat açıklamak profesyonellikle bağdaşmaz"

Fiyat konusuna da değinen Karakaş, "Küresel pazarın kurallarına göre hareket ediyoruz" dedi.

"Günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5 ay sonrası için, 6 ay sonrası için bir fiyat açıklamaz, açıklayamaz. Yani profesyonellikle bağdaşmaz. Biz küresel boyutta rekabet edebileceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla biz eğer buna inanıyorsak, fiyat konumlandırmamızı sadece teknoloji ve segmenti olarak değil buna göre hazırlıyorsak burada sizlerin de endişesi olmaması gerekir."