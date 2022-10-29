Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 16:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı Suriye Terörle Mücadele
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