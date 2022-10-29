Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda resmi törenlerin ilk adresi Ata'nın ebedi istirahatgahı oldu.
Anıtkabir'deki tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının Aslanlı Yol'u yürümesiyle başladı.
Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Devlet erkanı ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul etti
Anıtkabir'in ardından törenlerin ikinci adresi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.
Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasiler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile yabancı misyon şefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.