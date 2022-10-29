Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 12:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gara'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.
Etiketler: Irakın Kuzeyi Terör Örgütü Terörle Mücadele
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