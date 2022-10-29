Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Niğde, Sivas, Kırıkkale ve Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Nevşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2 Nolu Futbol Sahası'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Törende konuşan Vali Becel, 29 Ekim 1923'ün, binlerce yıllık şanlı Türk tarihinin en kudretli günlerinden biri olduğunu belirterek, "Cumhuriyet, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı ve istiklal mücadelemizin kutsal bir mirasıdır." dedi.

Konuşmanın ardından Nevşehir Belediyesi halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Programda, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında arama kurtarma eğitimi verilen köpekler de maharetlerini sergiledi.

Kırşehir

Kırşehir Valiliği'nde düzenlenen kabul töreninin ardından Cacabey Meydanı'ndaki programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Hüdayar Mete Buhara ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, törene katılanların ve halkın bayramını kutladı.

Vali Buhara, geçmişi şanla şerefle dolu Türk milletinin evlatları olarak, hep beraber Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını, coşkusunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının da okunduğu törende, Kırşehir Belediyesi mehter takımı konser verdi, öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, halkın bayramını kutladı.

Vali Polat, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyetinin 1923 yılında binlerce yıllık Türk devlet geleneğinin toprakla buluşmuş son fidanı olarak doğduğunu söyledi.

Cumhuriyetin ulu bir çınar olma yolunda büyümesine, gelişmesine devam ettiğini vurgulayan Polat, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir yandan köklerine daha sıkı sarılan, diğer yandan semaya doğru daha fazla yükselen, kendi gövdesiyle birlikte geniş bir alanda güvenin, huzurun, umudun adı olan bir devlettir." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu, okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yozgat Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı askerlerinin gösteri sunduğu tören, öğrenci ve askerlerin geçişi ile sona erdi.

Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Mustafa Koç ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, katılımcıların bayramını kutladı.

Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin kazanımları sayesinde, bin yıllar içerisinde geliştirdiği milli kültürünü inancıyla harmanlayıp cihan devletleri kurduğu köklü medeniyetini benimseyerek, ona güvenerek ve inanarak Cumhurbaşkanımız tarafından hedef gösterilen 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine kararlı ve emin adımlarla ilerleyecek, inşallah bu sayede Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı Türkiye Yüzyılı ve Türk'ün çağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Törende öğrenciler, halk oyunu gösterisi sundu, Niğde Belediyesi mehter takımı marş seslendirdi, okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi.

Komandoların gösteri sunduğu tören, öğrencilerin geçişiyle sona erdi.

Sivas

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalara Vali Yılmaz Şimşek, 5. Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ile Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Şimşek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 29 Ekim 1923'te kurtuluş mücadelesi sonrası ülkenin yeniden inşası için attığı en önemli adım olan Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümünü millet olarak kutladıklarını belirtti.

Şimşek, konuşmasının ardından ilköğretim okulları arasında düzenlenen kompozisyon, resim, şiir ve okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

Zara Jandarma Asayiş Komando Bölüğü personeli ile halk oyunu ekibinin gösteri sunduğu kutlamalar, tören geçişiyle son buldu.

Kırıkkale

Kırıkkale Fevzi Çakmak Caddesi'nde düzenlenen tören, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş'un halkı selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Tekbıyıkoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Bu vatan kimin sorusuna en güzel cevabı vererek bugünlere geldik. Bugünlere gelmek hiç kolay olmadı. Bunları hafızamızda tutmamız gerekiyor. İnsanları insan yapan nasıl hatıralarıysa milletleri millet yapan da kendi hafızaları yani tarihleridir. Hedefimiz bellidir. Hafızamızda olan aynı zamanda rüyalarımızdadır." diye konuştu.

Programda hafta kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi, öğrenciler şiir okudu, tiyatro ve halk oyunu gösterisi sunuldu.

Kayseri

Kayseri Valiliğinde düzenlenen kabul töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, törene katılanların ve halkın bayramını kutladı

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, tarihi şan ve şerefle dolu milletin dünyaya kendi geleceğini belirleme iradesinden asla ödün vermeyeceğini haykırdığı Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan Cumhuriyetin, bu coğrafyada milletin var oluş mücadelesinin en anlamlı eseri ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Cumhuriyet tırmanışında Erciyes Dağı zirvesine açılan Türk bayrağının tırmanış ekibi tarafından Vali Çiçek'e takdim edildiği programda öğrenciler şiir okundu, halk oyunu, tiyatro ve karate gösterisi yapıldı, Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası'nda dereceye giren takımlar ile çeşitli müsabakalarda başarılı olan milli sporculara ödül verildi.

Öte yandan Vali Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, sabah Yeşilhisar ilçesinin turistik Soğanlı Mahallesi'nde, Türk bayrağı asılı sıcak hava balonuna bindi.

Diyarbakır

Diyarbakır'da Valilik önündeki törende, Vali Ali İhsan Su ile 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Yılmaz Yıldırım, alandaki vatandaşları ve askeri birlikleri selamladı.

Törende, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj okundu.

Vali Su, Cumhuriyet'in ilanının 99. yılını hep birlikte kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Su, yüce milletin tarih boyunca hür ve bağımsız yaşadığını, hiçbir ülkenin boyunduruğu altına girmediğini, istiklal ve istikbaline yönelen tüm tehditleri de bertaraf ettiğini kaydetti.

Kurtuluş mücadelesinde 7'den 70'e kenetlenen, tek yürek ve tek yumruk olan milletin bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa ettiğini anlatan Su, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde ilan edilen ve milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyet'imize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin ortak vazifesidir. Cumhuriyet'i yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idare olarak tarif eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek olan sizlersiniz.' diyerek bizlere emanet etmiştir. Biz de bu emanete sahip çıkmak için her alanda, her sektörde geçmişimizden aldığımız ilhamla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Daha sonra, Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi ile halk oyunları ekibinin gösterisi yapıldı, öğrenciler şiirler okudu.

Tören birliklerinin geçişi sırasında helikopterler, tören alanı üstünden uçuş yaptı.

Törene, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi aileleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak

Şırnak'ta da Vali Osman Bilgin, makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu. Ardından Vali Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, tören aracından vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Vali Bilgin, törende, her anı bir mücadele örneği Kurtuluş Savaşı'nın milletin var olma mücadelesi, Cumhuriyet'in ise yeniden dirilişin sembolü olduğunu söyledi.

Milletin tarih boyunca düşmanlarına karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin bugün de sürdüğünü aktaran Bilgin, şöyle devam etti:

"Hain PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ayrıca Libya'da, Azerbaycan'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de ve Irak'ta, Cumhuriyet'ine, demokrasisine, milli iradesine, istiklal ve istikbaline gelebilecek tehditleri bertaraf etmiş ve etmeye de devam edecektir. Aziz milletimiz bu değerlerine son nefesine kadar sahip çıkacağını bugüne kadar tüm dünyaya göstermiş ve bundan sonra da göstermeye devam edecektir."

Törende, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları ve jimnastik gösterisinin ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Elazığ

Elazığ Valiliği önündeki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiirler okumasının ardından halk oyunları ve Elazığ Belediyesi mehter takımı ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat gösterisi sunuldu.

Vali Ömer Toraman, Cumhuriyet'i kuran, bu uğurda şehit ve gazi olan kahraman ecdat ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve şükranla yad ettiğini belirtti.

Törene, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, kurum müdürleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Batman

Batman'da kutlamalar, Vali Ekrem Canalp'in makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Turgut Özal Bulvarı'nda devam etti.

Kutlamalara, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kamu kurumları yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Daha sonra Vali Canalp ve Tuğgeneral Kaplan, tören aracından vatandaşlar ve öğrencilerin bayramını kutladı, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Canalp'in konuşmasının ardından çeşitli yarışmalarda derece giren öğrencilere ödülleri verildi.