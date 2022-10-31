Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlüde Genç'in ailesine başsağlığı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1993'teki Solingen faciasında ailesinden 5 kişiyi kaybeden Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Genç'in eşi Durmuş ve oğlu Kamil Genç'le telefonda görüşerek, taziye dileklerini ilettiğini belirtti.
Genç'e Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Yaşadığı büyük acıya rağmen Mevlüde Hanım'ın ortaya koyduğu vakur ve dirayetli duruş, Avrupa'ya ve tüm insanlığa örnek olmaya devam edecektir. Bu vesileyle Solingen katliamında hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
Almanya’nın Solingen şehrinde 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin beş ferdini yitiren Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle, eşi Durmuş Genç ve oğlu Kamil Genç’i telefonla arayarak taziyelerimi ilettim. Merhumeye Allah’tan rahmet diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 31, 2022
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