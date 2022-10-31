6'lı masayı oluşturan partilerin liderleri 14 Kasım'da Deva Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Masanın 8'inci görüşmesi, son toplantıdan 42 gün sonra yapılacak. Görüşme, liderlerin son açıklamalarının gölgesinde gerçekleşecek.

CHP kurmayları, Akşener'in sözlerine "üzerimize alınmadık" yorumunu yaptı

Toplantı öncesi süreçte liderlerin yaptığı sert çıkışlar dikkati çekti.

İyi Parti lideri Meral Akşener'in "Masaya davet ettiniz geldik. Sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim" açıklaması, kulislerde masada yeni bir çatlak mı oluştu iddialarını gündeme getirdi.

CHP kurmaylarının Akşener'in bu açıklamasına "Üzerimize alınmadık" yanıtını verdiği öğrenildi.

Ortak aday konusu ise hala belirsizliğini koruyor...

Akşener açıklamalarında, sık sık 'seçime kazanacak bir aday ile gidilmeli" vurgusu yapıyor.

"Bir de Kılıçdaroğlu'nu deneyin"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim denmesi lazım" açıklaması ise tartışılmaya devam ediliyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Aday vardır demek o kadar kolay değil, biraz daha zamana ihtiyacımız var" sözleri, kulislerde altılı masanın aday konusunda hala uzlaşamadığı yorumuna neden oldu.

Babacan'dan 6'lı masaya uyarı: Herkes aklını başına alsın

Tansiyonu yükselten bir diğer açıklama da Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.

Babacan, katıldığı bir televizyon programında millet ittifakının ortak aday çıkaramadığı 2018 seçimlerini hatırlatarak, "Muhalefet aklını başına alsın. Bu iş ya beraber olacak ya da hiç olmayacak" dedi.

6'lı masanın yılbaşından önce ortak adayını açıklaması öngörülmüyor.