Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 12:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sınırları yasa dışı geçmeye çalışan 3'ü terörist 4 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terörist 4 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi, Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ ve 2'sinin de PKK/YPG-PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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