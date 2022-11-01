Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 12:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sözleşmeliye kadro çalışmasında sona yaklaşılıyor
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Sözleşmeli personel çalışmasında gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında. Teknik ekiplerin çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. 600 bine yakın personeli ilgilendiren düzenleme ile kamuda sözleşme türlerinin tek tipe inmesi hedefleniyor.
Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde sona yaklaşılıyor..
Çalışmalar hızlandı. Çerçevesi yavaş yavaş netleşen düzenlemeye ilişkin teknik çalışma büyük ölçüde tamamlandı.
Kamuda 600 bine yakın sözleşmeli personel var.
600 bin personeli ilgilendiriyor
Sözleşmeli ve kadrolu personel arasında bir takım farklar bulunuyor.
Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değiştirme hakkı bulunmuyor, görevde yükselme sınavına giremiyorlar.
Çalışmanın tamamlanmasıyla, kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkmış olacak.
Kadroya geçiş isteğe bağlı olacak
Yeni düzenlemeyle kadroya geçmek isteğe bağlı olacak. Düzenlemenin son şeklinin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Etiketler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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