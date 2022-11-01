Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla dün düzenlenen "8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine/Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni'nde" ilk kez açıklanan "HealthTürkiye" çatı markasına ilişkin detaylar belli oldu.

Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında, Sağlık Bakanlığı iş birliğinde Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketince (USHAŞ) hayata geçirilen "HealthTürkiye" markası ile uluslararası sağlık hizmetleri, tüm dünyaya tanıtılacak.

"Heart of Health" (Sağlığın Kalbi) sloganının da yer aldığı marka, sağlık turizmine yönelik uluslararası tüm tanıtım çalışmalarında, reklam faaliyetlerinde ön plana çıkarılacak. "HealthTürkiye" çatı markası altında yürütülecek çalışmalarla, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında merkez ülke konumuna getirilmesi, yaklaşık 100 milyar dolar düzeyindeki sağlık turizmi pazarından hak ettiği payı alması hedefleniyor.

"HealthTürkiye" web portalı ile 4 dilde tanıtım

Bu kapsamda www.healthturkiye.com isimli bir web portalı da oluşturuldu.

Türkiye'nin sağlık turizmi kapsamında hastalara sunduğu hizmet ve olanakların, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde anlatıldığı portalda, ülkenin dört bir yanındaki teşhis, tedavi ve rehabilitasyon olanakları hakkında bilgi veriliyor.

Hastalar tüm tedavi süreçlerini planlayıp, fiyat karşılaştırması yapabilecek

Portalda yer alan "Tedavinizi planlayın" isimli bölümden kişiler, uçuş planlamasından almak istediği sağlık hizmetine, hastane ve doktor süreçlerine kadar tüm detayları planlayıp fiyat karşılaştırması da yapabiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Go Türkiye" uygulaması ile entegre edilen portal üzerinden 6 dilde, 7 gün 24 saat hizmet veren uluslararası hasta çağrı merkezine ulaşılabiliyor.

"Sağlığın kalbi" mesajının verildiği portalda, hastalara yönelik memnuniyet anketleri de yer alıyor.

Türkiye'nin sağlık turizm geliri 1 milyar doların üzerine çıktı

Türkiye, alternatif turizm trendi olarak ön plana çıkan "sağlık turizmi" konusunda dünyada önemli aktörlerden biri haline gelmiş durumda. TÜİK verilerine göre, sağlık turizmi kapsamında ülkeyi yılda yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret ederken, bu alandan elde edilen gelir de 1 milyar doların üzerine çıktı.

Güçlü sağlık altyapısı ile son 5 yılda yaklaşık 60 bin organ ve doku nakli, 500 bin mikro cerrahi işlem, 200 bin tüp bebek işlemi, 3 milyona yakın kalp ve damar ameliyatı gibi birçok önemli operasyonun başarıyla gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin bu alandaki başarısının en önemli göstergelerinden biri kabul ediliyor.

Türkiye'nin sağlıktaki teknolojik altyapısı ve nitelikli sağlık personelinin yanı sıra iklimi, tarihi, doğası, termal kaynakları ve dünyada en çok noktaya uçuş yapan THY'nin sunduğu ulaşım kolaylığı da sağlık turizminde ön plana çıkmasını sağlıyor.