Akar, resmi ziyarette bulunan Gantz’i, Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı.

Tören mangasını “merhaba asker” diyerek selamlayan Gantz, daha sonra Şeref Defteri’ni imzaladı.

Bakan Akar ve Bakan Gantz baş başa görüşmesinin ardından, iki Bakan’ın başkanlık ettiği heyetlerarası görüşmeye geçildi.