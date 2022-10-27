Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile bir araya geldi
[Fotograf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile görüştü.
Akar, resmi ziyarette bulunan Gantz’i, Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı.
Tören mangasını “merhaba asker” diyerek selamlayan Gantz, daha sonra Şeref Defteri’ni imzaladı.
Bakan Akar ve Bakan Gantz baş başa görüşmesinin ardından, iki Bakan’ın başkanlık ettiği heyetlerarası görüşmeye geçildi.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı İsrail
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