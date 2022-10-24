Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar Macar mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky tarafından Türkiye ve Macaristan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı.
Akar, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky'i Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.
Tören mangasını "Merhaba asker" diyerek selamlayan konuk bakan, şeref defterini de imzaladı.
Baş başa görüşen Akar ve Szalay-Bobrovniczky heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.
Görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Akar ve Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky, Askeri Çerçeve Anlaşması'nı imzaladı.
Etiketler: Hulusi Akar Macaristan
Son Haberler
- 14:04
- 14:00
- 13:32
- 13:48
- 13:47
Sıradaki Haber
İnsansız kara aracı Barkan için ihracat hedefi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz