İnsanların isimlerinin nüfus kütüğüne yazılmasından sonra değişmesi hem zor hem de olası bir değişim birçok sorunu beraberinde getiriyor. Şehirlerin binlerce yıla uzanan tarihi içinde isimlerinin değişmesi neredeyse sürekli görülen bir durum. Türkiye’nin birçok şehri de köken olarak çok eski olduğu için zaman içinde isimleri değişime uğradı. Değişim, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde görüldüğü gibi, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de devam etti. Son yüzyıl içinde yer alan 15 şehir ise bugün farklı isimlerle idari yapısını devam ettiriyor.

Ertuğrul’dan Bilecik’e

İsmi değişen ya da sınır yapısı değiştiği için yeni isimlerle idari merkez haline getirilen şehirlerden Bilecik’in adı, bir zamanlar Ertuğrul idi. Bugün her ikisi de kullanılsa da resmi olarak Mersin adıyla devam eden il ise 1920’lerde İçel vilayeti olarak biliniyor ve temsil ediliyordu. Bugün Iğdır ilinin bulunduğu yerde Bayezid ilinin bulunması, Osmanlı dönemi boyunca adı hep Bozok olmuş şehrin Yozgat olarak isim değiştirmesi de yine son yüzyıl içinde oldu.

Cebeli Bereket’ten Osmaniye’ye

Bazı illerin isimlerindeki değişim küçük farklılıklardan ibaret. 1920’lerde Tekirdağı adını taşıyan il bugün Tekirdağ olarak bildiğimiz şehir, Diyarbekir bugünkü Diyarbakır ve Gazi Ayıntap ise Gaziantep oldu… Buna ek olarak Canik, Samsun olarak, Cebeli Bereket ise Osmaniye olarak devam ediyor. Hamidabad ilinin adı artık Isparta, Saruhan ilinin adı Manisa. Artık il olmasa da bir zamanlar il olan Karahisarı Şarki (Doğu Karahisar), bugün Şebinkahisar ilçesi olarak idari yapısını sürdürürken, Karesi ili Balıkesir, Menteşe ili Muğla oldu.

Afyon, 2005'te Karahisar'a kavuştu

Öte yandtan Afyonkarahisar, cumhuriyetin ilk yıllarda da bu isimle il olmuştu. 1950’li yıllarda ismi Afyon olarak kısaltılan şehir, 2005 yılında yeniden kanunla Afyonkarahisar adını aldı. Türkiye’nin en uzun isimli şehri olma unvanını da eline geçirmiş oldu.