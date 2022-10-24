Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.

Bakanlık, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamda, "Ara, bul, yok et! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.