Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 11:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gara bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.
Bakanlık, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamda, "Ara, bul, yok et! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.
Ara, Bul, Yok Et!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 24, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek. #MSB pic.twitter.com/y3FxWsPQGC
Etiketler: Terörle Mücadele PKK/YPG Irakın Kuzeyi
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