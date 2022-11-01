Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 150 metre uzunluğunda 6 odalı bir mağara tespit edildi, silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz. Operasyon bölgesinde tespit edilen 150 metre uzunluğunda 6 odalı sözde karargâh mağarasında PKK’lı teröristlere ait silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

İnlerindeyiz ❗️



Kahraman Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor! Bölgede tespit edilen 150 metre uzunluğundaki altı odalı bir mağarada PKK’lı teröristlere ait silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.https://t.co/bW91lmHXb0#MSB pic.twitter.com/1n9y7rZ39V — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 1, 2022

Söz konusu operasyonda, 1 adet Doçka makineli tüfek, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet PKMS hafif makinalı tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet AT-4 tanksavar füzesi, 1 adet roket kuyruğu, çok sayıda taarruz ve savunma tipi el bombası, 3 adet kara mayını, çok sayıda mühimmat, 1 adet Yaseu telsiz, 41 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 3 adet basma düzenek, çok sayıda elektrikli fünye, 10 adet oksijen tüpü, çok sayıda gaz maskesi ve3 adet jeneratör ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.