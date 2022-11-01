Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

TOGG'un bir hayalin gerçeğe vurumu olduğunu ifade eden Nebati, Devrim Otomoboli'nin geçmişte önünün kesildiğini ifade etti.

"TOGG Türkiye'nin yüz akıdır" diyen Nebati, kamuda kullanımı için Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile bir çalışma yapıldığını ifade etti.

[Togg'a özel kredi olacak mı?] Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank ile katılım bankalarımız bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir.https://t.co/trkitjFLzu pic.twitter.com/aKpv6ShHbC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 1, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOGG'a rahat ulaşılması için talimat verdiğini söyleyen Nebati, "Bakanlığımız çalışma başlattı. Kamu bankalarıyla görüştük. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank ile katılım bankalarımız bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir" dedi.