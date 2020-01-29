İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da Filistin'i parçalamaya yönelik plana tepki geldi.

Altun, açıklanan sözde barış planının, İsrail’in işgalini ve yerleşim birimlerini meşru kılmaya yönelik olduğunu söyledi, "Kudüs, İsrail’e ait değildir ve Kudüs’ü birilerine teklif etmek de üçüncü tarafların kararı olamaz" dedi.

Planın uygulanabilir olmadığına, sahadaki duruma adil bir değerlendirme içermediğine dikkat çeken Altun, şöyle konuştu:

"Plan, Filistinlilerin isteklerini ezip geçerken İsrail’i tatmin etmek amacındadır. ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına bütün dünya karşı çıkıyor."

"Kutsal bölgeleri siyasete alet etmesine izin verilemez"

Fahrettin Altun, her iki tarafın desteği, anlaşması ve onayı olmadan açıklamalar yapmanın bölgeye istikrarsızlık getireceğini de vurguladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkesinde baskı altında olduğunu ve Mart ayında yapılacak seçimler öncesinde siyasi bir oyun oynadığını belirten Altun,

"Kutsal bölgeleri siyasete alet etmesine izin verilemez" dedi.

Fahrettin Altun, plana destek veren bazı Körfez ülkelerinin de Arap ve Müslüman kamuoyuna hesap vermeleri gerekeceğini anlattı.