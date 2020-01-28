TBMM Başkanı Şentop: Kudüs daima kırmızı çizgimizdir
Haber Giriş:
TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye’nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir." dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin sözde barış planı ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.
Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrının uluslararası hukuk ve meşruiyet ekseninde olduğunu belirten Şentop, Kudüs'ün daima kırmızı çizgi olduğunu söyledi.
Şentop, "ABD Başkanınca ilan edilen tek taraflı 'plan', Filistin meselesini, Kudüs'ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur" dedi.
Etiketler: Şentop TBMM Başkanı Mustafa Şentop abdSon Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 23:02