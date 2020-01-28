TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin sözde barış planı ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrının uluslararası hukuk ve meşruiyet ekseninde olduğunu belirten Şentop, Kudüs'ün daima kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

Şentop, "ABD Başkanınca ilan edilen tek taraflı 'plan', Filistin meselesini, Kudüs'ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur" dedi.