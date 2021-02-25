Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 18:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun: Ermenistan'daki gelişmelerden endişe duyuyoruz
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ermenistan'daki gelişmelerden derin üzüntü duyuyoruz, darbe girişimini kınıyoruz" açıklamasını yaptı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Fahrettin Altun, açıklamasında "Ermenistan'daki son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Ortaya çıkan durumu bir darbe girişimi olarak görüyor ve kesin olarak kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.
We are deeply concerned about the most recent developments in Armenia.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 25, 2021
We view the unfolding situation as a coup attempt and unequivocally condemn it.
Turkey always sides with democracy and the free will of citizens – wherever in the world they may come under attack.
Altun, "Türkiye, demokrasinin ve dünyanın neresinde olursa olsun özgür iradesi tehdit altında olanların yanındadır" dedi.
Etiketler: Ermenistan Fahrettin Altun
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