İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Fahrettin Altun, açıklamasında "Ermenistan'daki son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Ortaya çıkan durumu bir darbe girişimi olarak görüyor ve kesin olarak kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

We are deeply concerned about the most recent developments in Armenia.



We view the unfolding situation as a coup attempt and unequivocally condemn it.



Turkey always sides with democracy and the free will of citizens – wherever in the world they may come under attack.