Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 17:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ermenistan’daki darbe girişimini kınıyoruz
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ermenistan'daki darbe girişimini kınıyoruz. Sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimini kınadıklarını söyledi.
Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur. Ermenistan’da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Ermenistan’daki darbe girişimini kınıyoruz. Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 25, 2021
Ermenistan’da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz.
Etiketler: İbrahim Kalın Ermenistan Darbe Girişimi
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