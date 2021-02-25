Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimini kınadıklarını söyledi.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur. Ermenistan’da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.