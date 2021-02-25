Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 28'i HDP'li 33 milletvekilinin

dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekelerle ilgili konuştu.

TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Destici, HDP'ye tepki göstererek "Yargı işlemeli" dedi.

"Yasaların işlemesi için dokunulmazlıklar kaldırılmalı"

Destici konuşmasında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Yasaların işletilmesi için de elbette ki Meclis dokunulmazlıkları kaldırmalı. Biz zaten başından itibaren BBP olarak kürsü dokunulmazlıkları hariç Meclis kürsüsünden herkes fikrini düşüncesini dile getirebilir. Bunlar tamamen emperyalist küresel güçlerin uşağı olmuş PKK terör örgütünün uşakları."

"Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması lazım"

Destici'nin gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısı da gündemindeydi.

Anayasa değişikliğinin zorunlu olduğunu vurgulayan Destici, "Türkiye'nin bu darbe anayasasından kurtulması lazım. Bunu da kim yapacak, elbette biz siyasetçiler yapacağız. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok kıymetli ve samimi bir çağrı yaptı, biz bu çağrıyı samimi ve değerli buluyoruz" dedi.

'Ermenistan bu durumdan ders çıkarmalı'

Ermenistan'daki darbe girişimine de değinen Destici şunları söyledi:

"Ermenistan, Karabağ yenilgisinden sonra büyük bir karışıklık yaşıyor. Biz darbelere dünyanın neresinde olursa olsun karşıyız, darbeleri kabul etmiyoruz. Ermenistan başbakanı da hükümeti de bir ders çıkarmalı ki bölgede işgale heveslenerek, emperyalist güçlerin sırtını sıvamasıyla, Azerbaycan topraklarına saldırarak, insanlarını katlederek, Türkiye'ye düşmanlık yaparak, Ermenistan'da iç huzuru sağlayamaacaklarını görmüş oldular. Azerbaycan ile savaşmaya devam ederse, Türkiye'ye sözde soykırım iddialarıyla ilgili mesnetsiz iddialarına devam ederse iç huzuru bulamazlar. Kendi içlerinde de kavgaları eksik olmaz. Bizim onlara çağrımız; bu sözde soykırım iddialarından vazgeçin, bu işgalci, katliamcı kafadan vazgeçin. Normal bir demokratik devlet olun. o zaman huzuru da bulursunuz, refaha da erişirsiniz."