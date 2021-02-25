Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 16:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tüm darbe girişimlerine karşıyız
[Fotoğraf: AA Arşiv]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan’daki darbe girişimiyle ilgili, “Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız” açıklamasını yaptı.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız. Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz. Ermenistan’daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur” ifadelerini kullandı.
Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız.— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 25, 2021
Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz.
Ermenistan’daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur.
Etiketler: Ömer Çelik Ermenistan Darbe Girişimi
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