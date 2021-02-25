Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız. Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz. Ermenistan’daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur” ifadelerini kullandı.

Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız.

Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz.

Ermenistan’daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 25, 2021