Eski CHP ilçe başkanının 22,5 yıla kadar hapsi istendi
23 yaşındaki genç bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz hakim karşısına çıktı. Savcı, sanık Karagöz'ün 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Utku Karagöz'ün, bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi.
Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Karagöz, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.
Karagöz'ün iki ayrı suçtan cezalandırılması istendi
Mütalaasını açıklayan savcı, "Sanığın müştekiyi saçından sürükleyerek tuvalete götürüp darp ettiğini, devamında ise cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti. Olayın yaklaşık 1,5 saat sürdüğü anlatıldı.
Sanık hakkında "Cinsel saldırı" ve "Cinsel saldırı amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15,5 yıldan, 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Bir sonraki duruşmada karar açıklanacak
Mahkeme heyeti, Karagöz'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Sanığın son savunmasının ardından karar açıklanacak.
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