Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Utku Karagöz'ün, bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Karagöz, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Karagöz'ün iki ayrı suçtan cezalandırılması istendi

Mütalaasını açıklayan savcı, "Sanığın müştekiyi saçından sürükleyerek tuvalete götürüp darp ettiğini, devamında ise cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti. Olayın yaklaşık 1,5 saat sürdüğü anlatıldı.

Sanık hakkında "Cinsel saldırı" ve "Cinsel saldırı amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15,5 yıldan, 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bir sonraki duruşmada karar açıklanacak

Mahkeme heyeti, Karagöz'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanığın son savunmasının ardından karar açıklanacak.