Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 16:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DEAŞ’lı terörist sınırda yakalandı
Suriye’den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan DEAŞ’lı terörist sınırda yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan DEAŞ’lı teröristin yakalandığını açıkladı.
Hatay Reyhanlı’da hudut kartalları tarafından yakalanan terörist, Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Etiketler: DEAŞ Terörle Mücadele Milli Savunma Bakanlığı
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