Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Macaristan'da, Macaristan Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap etti.

İki ülkenin tarihin önemli dönüm noktalarında birbirini desteklediğini vurgulayan Çavuşoğlu, Gelibolu'da Türklerle birlikte savaşan Macarlar için bir anıt olduğunu hatırlatarak Koşut, Raakotzi ve Tököli İmre gibi Macar milli kahramanlarının Kütahya ve Tekirdağ'dan İzmir'e kadar Anadolu'nun her yerinde izlerinin olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, dünyanın ünlü bestecilerinden Macar Bela Bartok'u da anarak onun, Türk Halk Müziği üzerine yaptığı çalışmaların bir hazine olduğunu aktardı.

"Pandemi döneminde güçlü iş birliği sergiledik"

İkili ilişkilerin geleceğinin parlak olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, 5. Üst Düzey Stratejik İşbirliği Konseyi'nin bu yıl Ankara'da yapılacağı bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu, "Pandemi döneminde Macaristan’la güçlü bir iş birliği sergiledik" diyerek iki ülkenin bölgesel ve uluslararası platformlarda da dayanışma gösterdiğine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, düzensiz göçün daha etkili bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğini belirterek "Göç konusunu, sorunun köklerine inerek çözebiliriz. Bu da ancak dayanışma ve güçlü liderlikle olur" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Sözümüzü tuttuk ve düzensiz göçü engelledik"

Türkiye’nin 2016 yılında Avrupa Birliği’yle (AB) vardığı 18 Mart Mutabakatı'nın bu bağlamda bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Göç krizinin doruk noktası olan 2015 yılında yaklaşık 1 milyon düzensiz göçmen Avrupa’nın kapılarına dayandı. Gayretlerimiz sayesinde bu rakam yüzde 90’dan fazla azaldı. AB taahhütlerini tam olarak yerine getirmese de biz sözümü tuttuk ve düzensiz göçü engelledik.”

Çavuşoğlu, 2015'ten bu yana Türkiye’nin sınırından geçmeye çalışan 1,3 milyon kişiyi de durdurduğuna dikkati çekerek “Bizim kararlılığımız ve kurumsal kapasitemiz olmasaydı, bu insanlar AB ülkelerine ulaşırdı” diye konuştu.

"Türkiye, Avrupa’yı istikrarsız komşu bölgesindeki tehdit ve şoklardan koruyor"

Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Avrupa fildişi kulede yaşamıyor. Ancak Avrupa komşu bölgesindeki birçok krizden de korunuyor, çünkü Avrupa sınırları Türkiye’de başlıyor ve Türkiye güçlü kurumları ile devlet kapasitesi sayesinde Avrupa’yı istikrarsız komşu bölgesindeki tehdit ve şoklardan koruyor."

Türkiye’nin insani bir dış politika yürüttüğüne de dikkati çeken Çavuşoğlu, 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyon yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıldığını hatırlattı. Çavuşoğlu, Türk kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin Suriye’ye 53 bin kamyon dolusu insancıl yardım götürdüğünü, tüm BM yardımlarının Türkiye’den geçtiğini aktardı.

"Yaklaşık 420 bin Suriyeli gönüllü ve güvenli şekilde geri döndü"

Çavuşoğlu, Türkiye'de yarım milyondan fazla Suriyeli çocuğa bakıldığını ve 700 binden fazla okul çağındaki çocuğa eğitim verildiğini belirterek, aynı zamanda, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri için gerekli koşulları yaratmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Türkiye'nin, Suriye içinde geniş bir alanı teröristlerden temizlediğini ve İdlib'de Suriyelilere 50 bin konut inşa edildiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 420 bin Suriyeli, terörden temizlediğimiz bölgelere gönüllü ve güvenli şekilde geri döndü. Geri dönüşler, hem Avrupa üzerindeki düzensiz göç baskısını hem de Türkiye üzerindeki yükü azaltmaktadır. En önemlisi, bize Suriye'nin geleceğini yeniden inşa edeceklerine dair umut veriyor."

"Bazı üyeler dar çıkarlarını ilerletmek için AB dayanışmasını kötüye kullanıyor"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin son AB Zirvesi'nde haksız yaptırımlara karşı çıktığı için Macaristan'a minnettar olduğunu dile getirerek, "Gerçek şu ki, bazı üyeler dar çıkarlarını ilerletmek için AB dayanışmasını kötüye kullanıyor" dedi.

Çavuşoğlu, Avrupa'daki hükümetlerin göç nedeniyle sarsıldığı 2015'i anımsatarak "İş birliğimiz sayesinde, AB tarihindeki en büyük zorluklardan biri yönetildi. Ayrıca, Avrupa'nın refahını Türkiye'nin doğu ve güney kanatlarında güçlü bir müttefik olarak hizmet verdiği Soğuk Savaş sırasında NATO tarafından sağlanan güvenlik şemsiyesine borçlu olduğunu da unutmayın" diye konuştu.

Stratejik bakış açısına sahip AB üyeleri sayesinde, mart ayındaki AB Zirvesi öncesi ilişkilerde artık sayfa çevirme fırsatının var olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği gibi AB üyeliği stratejik hedefimizdir ve bu solo performans olamaz."