Gündem
İletişim Başkanı Altun: Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur23 Ekim 2019 Çarşamba 00:07 - Son Güncelleme 23 Ekim 2019 Çarşamba 00:20
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakata ilişkin yaptığı değerlendirmede "Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile vardığı anlaşmaların Suriye'nin barış ve istikrarı için olumlu sonuçları olduğunu ifade etti.
"Dostlarımız ve müttefiklerimizle anlaşma koşullarının sahaya yansıdığını garanti etmek için çalışacağız" açıklamasında bulunan Altun, terörle mücadele vurgusu yaptı.
Türkiye'nin teröre ve aşırıcılığa karşı önemli bir NATO üyesi ve siper olduğunu söyledi.
"Suriye konusunda bizim görüşümüzü paylaşan tüm taraflarla çalışacağız." ifadesini kullandı.
Kaynak: TRT Haber