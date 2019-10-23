İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile vardığı anlaşmaların Suriye'nin barış ve istikrarı için olumlu sonuçları olduğunu ifade etti.

"Dostlarımız ve müttefiklerimizle anlaşma koşullarının sahaya yansıdığını garanti etmek için çalışacağız" açıklamasında bulunan Altun, terörle mücadele vurgusu yaptı.

Türkiye'nin teröre ve aşırıcılığa karşı önemli bir NATO üyesi ve siper olduğunu söyledi.

"Suriye konusunda bizim görüşümüzü paylaşan tüm taraflarla çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT Haber