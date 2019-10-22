Fırat'ın batısında halen PKK/YPG'nin bulunduğu Münbiç ve Tel Rıfat konusunda uzlaşma sağlandı. Teröristler bu bölgelerden silahları ile birlikte ayrılacak. Böylece Fırat'ın batı yakasında terörist kalmayacak.

Fırat'ın doğusunda ise Tel Abyad ile Rasulayn ilçeleri dahil, Barış Pınarı Harekatı ile kontrolü sağlanan alanların dışında kalan bölgeler için anlaşma sağlandı.

Sınırdan 10 kilometre derinliğe kadar olan bölgede Türk-Rus ortak devriyesi yapılacak. Bu alanın altında bulunan 20 kilometre derinlikten PKK/YPG silahları ile birlikte ayrılacak. Bu bölgelere Rus askeri polisi ve Suriye muhafızları girecek

Süreç 23 Ekim Çarşamba günü saat 12.00 itibariyle başlayacak. Böylece Türkiye'nin 30 kilometrelik güvenli bölge önerisi hayata geçmiş olacak.

Barış Pınarı Harekatı ile kontrol altına alınan bölgede statüko korunacak

Rusya ile varılan mutabakat Barış Pınarı Herakatı bölgesi dışında kalan doğu ve batıdaki alanlar için geçerli olacak. ABD ile varılan anlaşma neticesinde PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn bölgesi Türkiye'nin kontrolünde olacak.

Mutabakatın hayata geçmesi için 150 saat süre belirlendi

Teröristler, 29 Ekim Salı günü saat 18.00'e kadar bölgeyi terk edecek.

Yerinden edilmiş Suriyelilerin vatanlarına dönmesi için ortak çalışma yapılacak.

Kaynak: TRT Haber