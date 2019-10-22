CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'lilerin, tüm yurttaşların sorunlarının çözümü için çabaladıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, siyaseti saygın kılmak, toplumun sorunlarına çözüm üretmek için toplumu dinleyeceklerini söyledi.

"Partisinin siyaseti köşeyi dönmek için değil halka hizmet için yaptığına" işaret eden Kılıçdaroğlu, hak ve hukuk arayanların hakkının teslim edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, bundan 5 yıl önce Soma'da 301 işçinin yerin binlerce metre altında hayatını kaybettiğini anımsatarak, o dönem bütün Türkiye'nin söz konusu işçilerin ailelerinin sorunlarının çözümü için kucaklaştığını anlattı.

Soma'daki işçilere yönelik verilen sözlerin bir kısmının unutulduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bu işçilerin "Bize söz verdiler, 5 yıl sonunda zaman aşımına uğrayacak. Hak talebinde bulunamayacağız. Bir çare kalıyor, yürüyelim." dediklerini ve yürümeye başladıklarını belirtti.

"Bizim işçilerin hakkına, hukukuna sahip çıkmamız lazım"

Kılıçdaroğlu, Soma işçileriyle kimsenin ilgilenmediğini ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Bizim işçilerin hakkına, hukukuna sahip çıkmamız lazım. 18 gündür yağmurun, karın altında, çamurun içinde bekliyorlar. Haklarını istiyorlar. Şu ana kadar onların hakları teslim edilmedi. 'Ankara'ya yürümeye meraklı değiliz, kimseden sadaka istemiyoruz, sadece hakkımızı istiyoruz. Tazminatlarımız tamamen ödenene kadar buradan kalkmayacağız. Bize söz verdiler, yine söz veriyorlar, kararlıyız, söz değil haklarımızı istiyoruz.' diyorlar. Somalı kardeşlerimizin hakları teslim edilinceye kadar onların hakkını ve hukukunu biz savunacağız ve yanlarında olacağız."

"Nereye gitti bu paralar?"

Kemal Kılıçdaroğlu, hangi inanç veya yaşam tarzından olursa olsun herkesin şehitler için vicdanının sesini dinlediğini dile getirdi.

"Şehitler hepimizin ortak acıları, ortak onurlarıdır." diyen Kılıçdaroğlu, şehitlerin hakkını ve hukukunu her zaman ve her ortamda savunduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlar için toplanan 309 milyon liranın akıbetini hükümete defalarca sorduğunu, son 3 haftadır da tekrar buna ilişkin sorular yönelttiğini hatırlattı.

Söz konusu yardım tutarının, 15 Temmuz şehitlerinin ailesi ve gazilerin sorunlarının çözümü için önemli bir kaynak olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nereye gitti bu paralar? Vakfın adresi yok. Grubumuzun basın danışmanı CİMER'e sormuş: vakfın adresi nedir, yönetim kurulunda kimler vardır? Çalışma Bakanlığı bunu İçişleri Bakanlığına göndermiş. Oysa vakfeden Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Şehitlerimizin hakkını savunmak bir insanlık görevidir. Şehitlerin, gazilerin hakkını son kuruşuna kadar soracağım. Bu benim ve sizin namus borcudur. Ta ki o paraların ne olduğunu açıklayıncaya kadar. 15 Temmuz üzerine güzel laflar ederler, bayram kabul ederler, 15 Temmuz için para topladın. Nerede bu para? Cevap yok."

Kılıçdaroğlu, söz konusu paraya ilişkin soru sormasının istenmediğini ileri sürerek, "Şehidin, gazinin hakkını, hukukunu savunmayacağım da kimin hakkını, hukukunu savunacağım? Para yiyenlerin mi? Kim aldı bu paraları? Nereye harcadınız bu paraları? Benim hakkım var, tüyü bitmemiş yetimin de hakkı var. Ben o hakkı sonuna kadar savunacağım." ifadelerini kullandı.

"Bunun adı işkencedir"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sakarya'daki Tank Palet fabrikasının ihalesiz Katar ordusuna verildiğini" iddia ederek, bu konuya ilişkin sorularına hükümet tarafından cevap verilmediğini öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, "Ordumuzu görüyorsunuz, destanlar yazıyor ama Sakarya'daki Tank Palet fabrikası Katarlılar'ın elinde. Hangi gerekçeyle?" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunda geçen hafta kabul edilerek yasalaşan Yargı Reformu'nun ilk paketine ilişkin de Kılıçdaroğlu, "Adalet konusundaki düzenleme kabul edildi ama bu 'Türkiye'ye adalet geldi.' anlamında değil. Adaleti mumla arıyoruz. Adaleti buluncaya kadar da bizim mücadelemiz devam edecek. Adalet bu ülkeye gelinceye kadar birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu yargı paketinin kabul edilerek yasalaşmasına rağmen şafak vakti evlerin basıldığını ve tutuklamaların yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bunun adı işkencedir. Adalet böyle bir şey değildir. Adalet, savcı soruşturma açabilir, açar telefonu 'şu saatte gelin.' diyebilir. Neden şafak baskını? Ailenin, küçücük çocukların önünde bir babaya ters kelepçe takılması hangi adalette, vicdanda vardır? O çocukların babalarına ters kelepçe takıldığını görmeleri adalet midir, ahlaki midir? Biz buna isyan ediyoruz." sözlerini sarf etti.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de hala yasaklar bulunduğunu, Demokrasi İçin Birlik Platformu ile Hrant Dink Vakfı tarafından yapılmak istenilen toplantılara izin verilmediğini ileri sürdü.

Türkiye'de düşünce açıklamanın suç sayıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Demokrasi diyoruz, düşünce açıklamak da suç oldu bu ülkede. Hangi adalet, hangi reformdan bahsediyoruz biz? Yargı bağımsızlığı olmadan, hakimin vicdanı olmadan bir ülkeye adalet gelmez. Hakim, talimatı saraydan alırsa o ülkeye adalet gelmez. Kanun falan bunların hepsi hikayedir. Önemli olan hakimin vicdanıdır, hukukun üstünlüğüdür, insan haklarıdır." ifadelerini kullandı.

"FETÖ borsası kuruldu"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bir yılda 26 bin 115 kişiye "cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma, 4 bin 887 kişiye de dava açıldığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı tarafsız mı? Hayır. AK Parti'nin Genel Başkanı. AK Parti'nin Genel Başkanı'nı eleştirmeyecek miyim, 'Yanlış yapıyorsun' demeyecek miyim? Tarafsız kalsın, namusu üzerine yemin etti. Tarafsız kalacaksan başımın üzerinde yerin var. Ama bir partinin genel başkanıysan eleştiriyi hak ediyorsun. Beni de eleştiriyorlar. Diğer siyasi parti genel başkanları da eleştirilir. En sert şekilde eleştirilir, hakarete varmamak koşuluyla. Vatandaş düşüncesini, beğensek de beğenmesek de açıklamak zorundadır."

Kılıçdaroğlu, Kanun Hükmünde Kararnamelerle 125 bin 687 kişinin devletten ihraç edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Arkasından FETÖ borsası kuruldu. Parası olan, iyi mevkilerde siyasi akrabası, damadı olanlar, kayınpederi olanlar dışarıya, garibanlar içeri. 125 bin kişi hakkında ihraç kararı verildi ama 152 bin 399 kişinin de gizli soruşturması şimdilik devam ediyor. Paran varsa hiç korkmayacaksın. Öğleden sonra Pensilvanya'ya gidip gelebilir, FETÖ'nün başkanıyla görüşebilirsin. Paran varsa hiçbir şey olmaz, kimse sana dokunmaz. Paran yoksa içeri. Bank Asya'nın önünden mi geçtin? Yakalar içeri atarlar."

Haksız yere hapiste olan avukatlar, aydınlar, yazarlar, askeri öğrenciler ve garibanların bulunduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Durumu iyi olan, parası olan ve sarayın avukatını tutanlar ise dışarıda. Hatta savcı, onlar hakkında soruşturma bile açmıyor. Açarsa yerinden olacak. Erdoğan'ın avukatları ne zamandan beri Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu etkilemeye, hakim, savcı tayin etmeye başladı? O koltuklarda otururken rahatsız olmuyor musunuz? Ben vicdanen rahatsız oluyorum. Siz onların taleplerini, sarayın talebi gibi derhal yerine getiriyorsunuz." iddialarında bulundu.

"Demokrasiye aykırıdır"

Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasilerde seçimin, milletin iradesi olduğuna işaret ederek, Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının yerlerine kayyum atandığını, belediye meclislerinin başkan seçmesine izin verilmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"O zaman bu seçimi niye yaptınız? Bu belediye başkanları iyi hal kağıdı aldılar. 'YSK seçime girebilir.' diye karar verdi. Şimdi neden açığa alıyorsunuz? 'Suçlular'. Niye suç üstü yapmıyorsun? İstihbarat örgütün, polisin, askerin var. Suç üstü yap, terör örgütüne destek veriyorsa anında yakala, kimse sana bir şey diyemez. Bu yetmedi şimdi Kayapınar, Kocaköy, Bismil ve Erciş belediye başkanları da açığa alındı ve yerlerine kayyum atandı. Demokrasiye aykırıdır."

Daha önce Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarının görevlerinden ayrılmalarına da tepki gösterdiklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Bizim çizgimiz demokrasi, adalet çizgisidir. Demokrasi sadece bizim için değil, herkes için geçerli olmak zorunda. Milletin iradesine, verdiği oya herkesin saygı göstermesi lazım." diye konuştu.

Adaletin olmadığı yerde kimsenin can ve mal güvenliği bulunmadığına işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Herkesin evi hemen basılabilir, hemen gözaltına alınabilir, dosyasına gizlilik kararı konulur. Avukatınız bile hangi gerekçeyle göz altına alındığınızı öğrenemez. Aylarca, hatta yıllarca hapiste kalırsınız. Sonra derler ki 'Pardon, yanlışlıkla içeri atmışız.' Bu mudur adalet, bu milletin vicdanı yok mu?"

Adaletin herkes için olduğu bir yerde ekonominin de iyi olacağına işaret eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bunun gerçekleşmediğini ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok." dediğini savunan Kılıçdaroğlu, bunun saray için doğru olduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu, "saraydakilerin bir eli yağda, bir eli balda lale devrini yaşadığını, onların işe gerek duymadığını, ihale almanın yeterli olduğunu" iddia etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, anayasanın 49. maddesinde, "Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır." hükmünün yer aldığını anımsattı.

Bu önlemlerin hiçbirinin alınmadığını, işsizliğin, ağır bir fatura olarak 82 milyonun önünde durduğunu, saraydakilerin ise işsizlik çekmediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Hepsinin keyfi yerinde. Saray sosyetesinin, bir annenin, babanın, çocuğun işsiz olması halinde mutfaktaki yangından haberleri var mı? Hangi şartlarda bu aileler geçiniyor haberleri var mı?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, üç gençten birinin işsiz olduğunu, işsiz sayısının 8 milyonu aştığını ifade ederek, sosyal devletin, fakir fukarayla ilgilenen, gelir dağılımını dengeleyen, istihdam alanı yaratan, işinden olana işsizlik sigortasından düzenli aylık veren devlet olduğunu söyledi.

Çalışanların yüzde 36'sının kayıt dışı olduğunu, bununla mücadele edilmediğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Sosyete damat var; 'Hane başına düşen gelir 3 kat arttı' diyor. Millet işsizlikten bunalmış vaziyette. İntihar eden sanayiciler, kepenk kapatan esnaf, borç batağında işsiz, kendini yakan işsiz var, millet 5 kuruşa muhtaç hale geldi; 'Hane başına düşen gelir 3 kat arttı...' diyor. Sarayınki çok artmıştır biliyorum. Para her taraftan fışkırıyor." diye konuştu.

"Tefecilere yuları kaptırdılar"

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir ülke üretmez, borçla geçinirse ABD Başkanı Donald Trump'un tweetlerine muhatap olur. 'Seni mahvederim' diyor. Çünkü borç almadan ayakta duramıyorsun. 82 milyonu tefeciye teslim ettiler. Tefecilere, milyar dolar faiz ödendi. Onunla fabrika kurulsaydı, on binlerce kişi iş sahibi olacaktı, Türkiye üretecekti, kazanacaktı, her alanda söz sahibi olacaktı; hiçbir devlet başkanı da kalkıp Türkiye Cumhuriyeti'ni, ekonomisi üzerinden vurmayacaktı, eleştirmeyecekti. Yuları tefecilere kaptırdılar. Kaptırırsan, atın nereye gideceğini yuları elinde tutan gösterir.

Bütün bunlar ortada dururken bunların uğraştığı iki şey var; 'Arabanızda sigara içmeyeceksiniz' diyor. Sana ne kardeşim, araba benim, sigara içerim veya içmem. 'Alışveriş yaparken naylon poşet için ayrıca para vereceksin'. Senin başka bir derdin yok mu? Milletin mutfağında yangın var bunların yangına buldukları çözüm bu. Şimdi tutturdular 'Sigara haramdır' diye. Millet, sigara içmese senin bütçedeki açık daha da artar. Ayrıca o beyefendi haramın ne olduğunu bilmez. Kul hakkı yiyen adamdan, haram anlaşılmaz. "

"82 milyon vatandaşın cebinden kahramanlık edebiyatı"

Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Kılıçdaroğlu, Süleyman Şah Türbesi'ni, kendi topraklarından kaçırmak zorunda kaldıklarını, bunun utanılacak bir olay olduğunu ancak ar damarı olanın utanacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, kendi toprağından kaçan adamın ne zamandan beri kahraman olduğunu hala öğrenemediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, Suriyelilere 40 milyar dolar harcandığını ifade ederek, "Yetmemiş, beyefendi hala 'Gerekirse 40 milyar dolar daha harcarız' diyor. Buyur harca; o ödemiyor ki; saray da ödemiyor. Kim ödeyecek 82 milyon vatandaş ödeyecek. 82 milyon vatandaşın cebinden kahramanlık edebiyatı yapıyor. Zaten saray, kara delik, para yutuyor ha bire." dedi.

İzlenen dış politikanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarının sıfırlandığını gösterdiğini öne süren Kılıçdaroğlu, mütekabiliyet ilkesine işaret etti.

Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü'nün, Lozan Anlaşması için gittiği Lozan'da toplantı yapılacak salona girdiğinde, kendisine tahsis edilen koltuğun diğerlerinden küçük olduğunu fark ettiğini, aynı koltuktan bulunduğunda görüşmelere devam edeceğini söyleyerek salondan çıktığını anlattı. Kılıçdaroğlu, "Sadece koltuk üzerinden; bu ülkenin kuruluşundaki onuru, haysiyeti, şerefi görüyor musunuz? Mütekabiliyet budur." dedi.

"Beni rahatsız ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gazetecilerin 16 Ekim'deki, "Amerikadan heyet geldi, görüşecek misiniz?" sorusuna, "Ben dimdik ayaktayım. Ben onlarla görüşmeyeceğim. Onlar karşıtlarıyla görüşecek. Ben Trump geldiğinde konuşurum?" karşılığını verdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, "Görüşecek", Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, "Cumhurbaşkanı yarın ABD Başkan Yardımcısı'nı kabul edecek." dediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin, Erdoğan'ın değil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın mevkidaşı olduğunu belirtti.

"Daha acı olan ise şu fotoğraf." diyerek Erdoğan'ın Pence ile görüşmesine yönelik bir fotoğrafı gösteren Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı forsunun önüde, ikisi eşit pozisyonda oturuyorlar. Bu Erdoğan'ı rahatsız etmeyebilir ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak beni rahatsız ediyor. AK Partili kardeşlerime soruyorum; bu ülke sınırları kanla, gözyaşıyla çizildi. Bu ülke milli kurtuluş savaşını veren ülkedir. Mütekabiliyet denilen kural vardır. Bir başkan yardımcısı, başkan ile aynı pozisyonda oturuyor. Oturması gereken yer Fuat Oktay'ın karşısıdır. Ama Erdoğan, onu yanına alıyor. Neden; ezik." diye konuştu.

"Aslan kesilmesini beklerdik"

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın, "Trump ile görüşürüm" demesine rağmen heyetle görüştüğünü, "ABD, terör örgütünün sözcülüğünü yapamaz" gibi bir cümle kurduğunu ancak masaya oturduğunu, PYD'ye, sürekli telefonla bütün görüşmelerin aktarıldığını, bu arada, "Senin, çocuklarının, ailenin mal varlığını araştıracağız." diye sopa gösterildiğini iddia etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Hani Erdoğan çıkıyor ya bazen aslan kesiliyor; aslan kesilmesini beklerdik. 'Ey Trump sen benim, ailemin, çocuklarım mal varlığını mı araştıracaksın, araştırmazsan namertsin. Araştırmazsan namertsin, verilmeyecek tek kuruş hesabım yoktur. Hesap vereceksem Türk milletine hesap veririm.' diyecekti. Bunu söylemedi. " dedi.

"Bunları nasıl yediniz, yuttunuz?"

Trump'un, bir milleti, bir toplumu aşağılayan dille kaleme alınmış bir mektup gönderdiğini, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde daha önce böyle bir mektup gelmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bizi bu kadar aşağılayan bir mektup gelmemiştir. Johnson'un mektubunu, İnönü'nün cevabını hatırlıyorsunuz. İnönü, 'Yeni bir dünya kurulur, Türkiye o dünyada yerini alır' diyordu. Allah aşkına söyler misiniz bu mektubu nasıl hazmettiler, nasıl içlerine sindirdiler? Hangi kozları var ABD'nin elinde ki bunu yalayıp, yuttular. Mal varlığıyla ilgili mi başka birşey mi nedir Allah aşkına? Mektupta, Trump, 'Sorunlarını çözmek için çok uğraştım' diyor Erdoğan'a. Hangi sorunları özel, ailevi, finansal sorunlar mı? Açıkça tehdit ediyor. Bu mektup ortaya çıktı, bekledik herkes tepki gösterecek. Bütün partiler tepki gösterdi sadece AK Parti'de tık yok, Erdoğan ne diyecek diye bekliyorlar. Bunları nasıl yediniz, yuttunuz, adamda mide olur. Erdoğan, 18'inde açıklama yapıyor; 'Bu konuyu bugünkü meselemiz, önceliğimiz olarak görmüyoruz.' diyor. Göremezsin çünkü mal varlığınla gebesin. O mektup, bütün dünya arşivlerine girdi. Yenilecek, yutulacak bir mektup değil.

Ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim: Siz hemen hemen her konuşmanızda Türk milletinin haysiyetinden söz edersiniz. MHP'nin düştüğü hali görüyor musunuz? Hangi şeref, onur? Türkiye'nin itibarı yerlerde sürükleniyor, olmadık eleştiri, hakaretler geliyor, sizin yöneticileriniz bu hakaretleri yapanlara karşı sessiz duruyorlar. Milliyetçilik o değil, milliyetçiliği biz yapıyoruz. Devrimciliği, halkçılığı, cumhuriyetçiliği, demokrasiyi de biz yapıyoruz. Tepki vermesi gereken kişi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden kişidir. Ülkücü kardeşim sana sesleniyorum; bu memleketin şan, şeref, onurundan yanaysan, samimi olarak bu ülkenin milliyetçisiysen bunlara beş para bırakmayacaksın, bunlara söz bırakmayacaksın, bunlara alet olmayacaksın, bunların ipiyle kuyuya inmeyeceksin."

7 soru

Anayasanın 104. maddesine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu beyefendi asla cumhurbaşkanı değil. Benim de cumhurbaşkanım değil, bu ülkeyi, vatanını ve bayrağını sevenlerin cumhurbaşkanı değil. Senin mal varlığın üzerinden tehdit ediliyorsun. Çıkıp desene, 'Benim mal varlığım açıktır, ben bunu beyan ettim. Dünyanın neresinde bana ve aileme ait beş kuruş bulursanız, ben hesabını veririm." diyeceksin. Diyemiyorsun." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın mektuba ilişkin hala sessizliğini koruduğunu savunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 7 soru yöneltti. Kılıçdaroğlu, şu soruları sordu:

"Hiçbir şekilde diplomatik teamüllere uymayan ve hakaret dolu ifadeler içeren bu mektubu 'bu üslup kabul edilemez' diyerek neden iade etmediniz? Okuduğunuzda bu ifadeleri nasıl hazmettiniz? Neden ve hangi korku, endişe ve ruh haliyle bu mektubu kabul ettiniz? Hakaretler içeren mektubu anında iade etmediğiniz gibi, kamuoyundan da gizlediniz. Neden? Bu mektubu Amerikalılar kamuoyuna duyurmasaydı üstünü örtecek, sessiz mi kalacaktınız?

Hakaretler içeren mektubun üstünü artık örtemeyeceğinize göre, milletin onurunu nasıl kurtaracak ve bu yakışıksız üsluba Türkiye ve ABD arşivlerine girecek şekilde nasıl cevap vereceksiniz? Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının anayasal görevidir. 82 milyonun huzurunda ettiğiniz yemini hatırlıyor musunuz? Ettiğiniz yeminde bahsi geçen namus ve şeref kavramları sizin için neyi ifade etmektedir?"

Kaynak: AA