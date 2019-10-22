Yurdun dört bir yanından binlerce öğrenci, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere mektup gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı, mektupların Mehmetçiğin eline ulaştığını gösteren bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Paylaşımda, "Mektuplarıyla Kahraman Mehmetçiklerimizi yalnız bırakmayan başta minik öğrencilerimiz olmak üzere asil milletimize saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz." denildi.

Kaynak: TRT Haber