Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile varılan mutabakat sonrası teröristlerin çekilme süreci ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

"136 araç çıkışı oldu"

Mutabakat çerçevesinde PKK/YPG'li teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin sürecin yakından takip edildiği, bölgeden 136 araç çıkışının olduğu belirtildi.

TSK mutabakata uyuyor, PKK ihlallerini sürdürüyor

Bakanlığın açıklamasında, "TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulurken PKK/YPG'li teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldı. Taciz ve ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizler ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır." denildi.

Kaynak: AA