Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Japonya’nın 126. İmparatoru Majesteleri Naruhito’yu tahta çıkma töreni dolayısıyla tebrik ediyor, 'Reiwa' döneminin Japon halkı ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

#Japonya’nın 126. İmparatoru Majesteleri Naruhito’yu tahta çıkma töreni dolayısıyla tebrik ediyor, “Reiwa” döneminin Japon halkı ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum. pic.twitter.com/o5STMGjGzK — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 22, 2019

Naruhito, babası 125. İmparator Akihito'nun 1989-2019 yılları arasında oturduğu tahtı 1 Mayıs'ta devralmıştı.

Kaynak: AA