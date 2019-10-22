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Bakan Çavuşoğlu'dan yeni Japon İmparatoru Naruhito'ya tebrik22 Ekim 2019 Salı 11:54 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 11:57
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da resmen tahta çıkan İmparator Naruhito'yu tebrik etti.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Japonya’nın 126. İmparatoru Majesteleri Naruhito’yu tahta çıkma töreni dolayısıyla tebrik ediyor, 'Reiwa' döneminin Japon halkı ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
#Japonya’nın 126. İmparatoru Majesteleri Naruhito’yu tahta çıkma töreni dolayısıyla tebrik ediyor, “Reiwa” döneminin Japon halkı ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum. pic.twitter.com/o5STMGjGzK— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 22, 2019
Naruhito, babası 125. İmparator Akihito'nun 1989-2019 yılları arasında oturduğu tahtı 1 Mayıs'ta devralmıştı.
Kaynak: AA