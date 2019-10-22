ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan CNBC televizyonundan Wilfred Frost’a konuştu. Gündemde, Türkiye’nin güney sınırı, Suriye’nin kuzeyini terör örgütlerinden temizleme amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı da vardı.

ABD ile Suriye’nin kuzeyi için varılan ve terör örgütünün bölgeden çekilmesini kapsayan 120 saatlik mutabakatın bitmesine saatler kala yayınlanan bu röportajda, CNBC büyük bir skandala imza attı.

Mike Pompeo haberini, ”Trump, gerekirse Türkiye’ye karşı askeri operasyona tamamen hazır” başlığıyla verdi.

Birçok kişi de bu çarpıtılmış haberi kullandı.

Halbuki röportaj izlenince, Pompeo’nun genel olarak bölgeden yani Orta Doğu’dan bahsettiği, Türkiye’yi kastetmediği ortaya çıktı.

Yani Pompeo, Türkiye hakkında sorulan bir soruya genel değerlendirme yaparak, “Trump, her türlü seçeneğe hazır” dedi. Burada Türkiye adı geçmedi.

Detaylara gelince...

Sunucu Frost’un, "Başkan Trump, Erdoğan’a telefon görüşmesinde operasyon yapılmamasını net şekilde söyledi. Yine de harekat başlatıldı. Bunun sonucunda can kayıpları yaşandı. Cezası ise 5-10 gün süren ekonomik yaptırımlar oldu. İran’ın Suudi Arabistan saldırısında, sizin deyişinizle devletin devlete yönelik saldırısını yaşadığımızı göz önünde bulunduracak olursak, ABD hangi koşullarda askeri karşılık verebilir?" sorusunu Pompeo önce, "Pardon, neye karşı askeri karşılık?" diye yanıtlıyor.

Sonra CNBC sunucusu, "Bugün ABD bölgede hangi koşullarda askeri karşılık verir? Egemen bir devlet olmasa da bir müttefikin toprağının alınması ve müttefik güçlerin öldürülmesine askeri karşılık verilmiyorsa, hangi koşullar askeri karşılık gerektirir?" diye sorusunu detaylandırıyor.

Pompeo’nun buna yanıtı şöyle:

"Bakın ben hiçbir zaman Başkan’ın Amerikan çıkarlarını korumak amacıyla ABD’nin askeri gücünü kullanıp kullanmama kararının önüne geçmem. Ama dünya şunu bilmeli: Daha önce bunu yaptık. Suriye’de kimyasal silahlar kullanıldığında vurduk. Kimyasal silahların kullanılamayacağı gibi temel bir norm çerçevesinde bunu yaptık. Önceki yönetim bu temel insan hakkı normunu uygulamayı reddetti. Biz ise yaptık. Dünya bunu yapmaya devam edeceğimizi bilsin. Amerikan çıkarlarının ya da uygulanması gereken temel normların tehlikeye girdiğini görürsek sahip olduğumuz bütün gücü kullanırız. Kullandığımız ekonomik güçten söz ettiniz. Bunları elbette kullanırız. Diplomatik gücümüzü de kullanırız. Bunlar bizim tercihimiz. Biz barışı savaşa tercih ederiz. Ancak askeri olarak harekete geçilmesi ihtiyacı doğduğunda, Başkan Trump’ın bunu yapmaya tamamıyla hazır olduğunu da bilmelisiniz."

CNBC, büyük bir hata yaparak ya da kasıtlı çarpıttığı haberini daha sonra düzeltti.

Kaynak: CNBC