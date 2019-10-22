ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabine toplantısı öncesinde konuştu.

Terör örgütü PKK/YPG ile ilgili hatırlatmalarda bulunan Trump, sivillere yönelik saldırılara dikkat çekti:

"Çok sayıda Türk, sınırdaki çatışmalarda hayatını kaybetti. Biz YPG'ye çok para ödedik. DEAŞ teröründen nefret ediyorlardı, savaşmak istiyorlardı. Onlar bize yardım etti, biz de onlara yardım ettik. Onları ebediyen koruyacağımıza dair söz vermedik."

Trump, Barış Pınarı Harekatı'na verilen arayla ilgili de değerlendirme yaparak, "Suriye'de ufak tefek çatışmalar olsa da anlaşmaya uyuluyor" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki belirlenen yerlerden çekildiğini de söyledi:

"Eskiden bu anlaşmaya 'askerden arındırılmış bölge' derdik. İnsanlar bu anlaşmayı yapmak için yıllardır uğraşıyor. Neden askerlerimizi 300 yıldır savaşan iki grubun arasında bırakalım ki?"

Trump, az sayıda Amerikan askerinin Suriye'deki petrol sahalarının güvenliğini sağlayacağını, ardından Irak'a kaydırılacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de Orta Doğu turu sırasında açıklamalarda bulundu.

Esper, "YPG ile ilişkimiz DEAŞ terörünü yenmek içindi; özerk bir Kürt devletini mümkün kılmak amacıyla yılların NATO müttefikine karşı savaşmak için değil" dedi.

Kaynak: TRT Haber

