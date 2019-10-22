Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 12.45'te Rusya'nın Soçi kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda, Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy ve Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdanov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar, büyükelçilik ve başkonsolosluk personeli tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Rusya'ya geldi.

Soçi'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. https://t.co/dO0zLqryM1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 22, 2019

Putin: Bugünkü görüşmemizin çok verimli olacağına inanıyorum

Putin, "Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin, bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmemiz Barış Pınarı Harekatı'na çok ciddi fırsatlar sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak."Bu görüşmenin Baış Pınarı Harekatı'na çok ciddi fırsatlar sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA, TRT Haber