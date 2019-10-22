"Küreselleşmenin krizi: Riskler ve Fırsatlar" Dünya çapında önemli isimler TRT World Forum'da bir araya geldi. 2 gün boyunca terörden ekonomiye, Doğu Akdeniz'deki son durumdan ticaret savaşlarına birçok konu tartışıldı.

NATO ve uluslararası güvenlik politikalarının da gündeme geldiği forumun önemli konuklarından Heritage Vakfı Dış Politika Diretörü Luke Cofffey, NATO-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

"Birbirimizi nasıl anlarız konusu üzerinde çalışılması gerekiyor"

Türkiye'nin NATO'nun en önemli üyelerinden biri ve paktın 2. en büyük askeri gücü olduğunu dile getiren Coffey, "Profesyonel ve büyük bir yetkinliği olan askeri bir güç. Dolayısıyla NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı vardır. Washington'da Türkiye'yi üyelikten çıkaralım gibi fikirler olabilir. Ama bu mümkün değildir. Bunun yerine birbirimizi nasıl anlarız konusu üzerinde çalışılması gerekiyor." dedi.

"Arap gençler sosyal adalet istiyor"

TRT World forumun önemli gündemlerinden biri de terörizm oldu. Küresel boyutta yükselen aşırı sağın neden olduğu terörizm masaya yatırıldı.

Bir diğer oturumda ise Ortadoğu’da değişen dengeler ve bölgesel işbirliği masaya yatırıldı. Baş konuşmacı, Tunus’un Ennahda partisinin kurucu lideri Raşid Gannuşi idi.

Arap coğrafyasındaki gençlerin beklentilerini anlatan Gannuşi, "Adalet, özgürlük ve onur gibi değerlere ek olarak, sosyal adalet de istiyorlar" dedi.

"ABD, Çin'in bu kadar büyümesini hazmedemiyor"

Ticaret savaşları da forumda özel oturumda ele alındı. Kürsüdeki isim ise eski Başbakan Binali Yıldırım'dı. Yıldırım, "Uluslararası ticaretten pay almak isteyen aktörlerin artması ve yenilerinin devreye girmesi, ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkeleri korkutuyor. ABD, Çin'in bu kadar büyümesini hazmedemiyor. Serbest ekonomici ABD koruma duvarları koyar oldu." dedi.

Bir diğer özel oturumda ise Avrupa’nın mülteci kriziyle imtihanı ele alındı. Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu'nun başkanlığını yürüten Francesco Rocca, göç krizinin insani yardım boyutunu anlattı.

TRT World Forum'un üçüncüsünde izleyici rekoru da kırıldı. 3'üncü kez düzenlenen TRT World Forum kapsamında çok sayıda oturum yapıldı. Dünyanın dört bir yanından, alanında uzman 50'nin üzerinde konuşmacı görüşlerini aktardı. Forum'da orta çıkan sonuçlar ve çözüm önerileri önümüzdeki günlerde raporlaştırılacak.

Kaynak: TRT Haber